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На Донбасі бойовики десять разів за добу обстріляли позиції ЗСУ

Втрат серед військових операції - немає
У зоні бойових дій на Донбасі бойовики 10 разів упродовж 20 квітня обстріляли позиції українських військових.
На Донбасі бойовики десять разів за добу обстріляли позиції ЗСУ Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

За даними штабу, бойовики 4 рази використали озброєння, заборонене Мінськими угодами. Також стріляли з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 9 разів, за даними штабу, обстріляли позиції військових операції, зокрема в районі Павлополя, Опитного, Пісків, Авдіївки, Гнутового. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики стріляли в районі хутора Вільний.

У штабі операції зазначили, що військові операції відповідали на обстріли бойовиків. За даними розвідки, 20 квітня чотирьох окупантів було вбито, шість загарбників – поранено.

Станом на 7:00 21 квітня обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Додамо, 20 квітня в Донецькій області бойовики ОРДО вели вогонь із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм. Протягом суботи бойовики порушили режим тиші 7 разів, двічі - із застосуванням забороненого Мінськом озброєння. 

 

 

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21 04 2019 10:51
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