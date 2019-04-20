На Донеччині бойовики стріляли з забороненого Мінськом калібру

У суботу в Донецькій області бойовики ОРДО вели вогонь із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм.

"Втрат серед військовослужбовців ООС немає, втрати противника уточнюються", - повідомляють у штабі ООС.

Протягом суботи бойовики порушили режим тиші 7 разів, двічі - із застосуванням забороненого Мінськом озброєння.

Зокрема, в районі с.Павлопіль бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів, в районі н.п. Опитне - з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти, біля Авдіївки - двічі вогонь вівся з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, біля н.п. Піски режим "тиші" порушено двічі - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також біля н.п. Гнутове бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів, повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, що у четвер, 18 квітня, російські бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів позицій українських військових, у тому числі двічі - із застосуванням важкого озброєння і танка. У результаті бойових дій отримав поранення один український військовий, загиблих немає.