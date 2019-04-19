Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Донбасі поблизу Павлополя зафіксовано обстріл з озброєння танка

За минулу добу поранено одного українського військового
У четвер, 18 квітня, російські бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів позицій українських військових, у тому числі двічі - із застосуванням важкого озброєння і танка. У результаті бойових дій отримав поранення один український військовий, загиблих немає.
На Донбасі поблизу Павлополя зафіксовано обстріл з озброєння танка Фото: mil.gov.ua

Бойовики застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброї. Обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Павлопіль, Водяне, Лебединське, Піски, Талаківка, Кримське, Світлодарськ. У ООС зазначають, що позиції української армії біля Павлополя тричі зазнали ворожого обстрілу із застосуванням мінометів 82 калібру й озброєння танка, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 18 квітня трьох окупантів убито, п'ятьох поранено.

Російська армія на 70% готова до початку активних бойових дій, - Муженко

З початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з мінометів калібру 120 мм - у районі села Павлопіль, з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Піщевик. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, під час переговорів в форматі Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення пасхального перемир'я з 19 квітня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2019 11:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.