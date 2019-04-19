На Донбасі поблизу Павлополя зафіксовано обстріл з озброєння танка
Бойовики застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброї. Обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Павлопіль, Водяне, Лебединське, Піски, Талаківка, Кримське, Світлодарськ. У ООС зазначають, що позиції української армії біля Павлополя тричі зазнали ворожого обстрілу із застосуванням мінометів 82 калібру й озброєння танка, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 18 квітня трьох окупантів убито, п'ятьох поранено.
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З початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з мінометів калібру 120 мм - у районі села Павлопіль, з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Піщевик. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, під час переговорів в форматі Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення пасхального перемир'я з 19 квітня.
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