На Донбасі бойовики поранили двох українських військових

Унаслідок обстрілу бойовиків у районі населеного пункту Водяне, що на Донеччині, дістали осколкові поранення два українські військовослужбовці.

Військових поранили внаслідок обстрілу з бізпілотника, повідомляє "Громадське". Після цього їх оперативно доправили до медзакладу.

У штабі ООС вважають, що такими діями бойовики цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватись мирних домовленостей.

Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" та направила відповідну ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомили в українській делегації для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Ситуація на Донбасі

За минулу добу, 28 січня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Серед українських військових немає поранених чи загиблих внаслідок обстрілів. Однак об 11:00 через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів загинув український військовослужбовець. На нього наїхала військова техніка під час буксирування.

Від початку "перемир'я" наприкінці липня й до вечора 27 січня включно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 7 379 порушень режиму тиші, зокрема 2 840 вибухів, 1 014 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 97 спалахів дульного полум'я, 59 освітлювальних ракет і щонайменше 3 369 черг і пострілів.

В ОБСЄ порушенням вважають кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції вважають одним фактом порушення.

Нагадаємо, що кількість обстрілів на Донбасі у 2020 році зменшилася на 55%