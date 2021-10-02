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На Донбасі бойовики поранили українського військового

Його стан стабільний
Унаслідок прицільного пострілу снайпера в районі населеного пункту Піски, що на Донеччині, зазнав поранення український військовослужбовець. Стан його здоров'я стабільний.
На Донбасі бойовики поранили українського військового

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід", пише "Громадське".

Там зазначають, що пораненого військовослужбовця оперативно доправили до медзакладу. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

Українська сторона СЦКК повідомила про інцидент спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі

Як повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, за минулу добу, 9 лютого, бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів серед українських військових немає поранених чи загиблих.

Від початку "перемир'я" наприкінці липня 2020 року й до вечора 8 лютого 2021 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 8 508 порушень режиму тиші - зокрема 3 186 вибухів, 1 078 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 101 спалах дульного полум'я, 60 освітлювальних ракет і щонайменше 4 083 черги та постріли.

Нагадаємо, що кількість обстрілів на Донбасі у 2020 році зменшилася на 55%

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10 02 2021 17:53
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