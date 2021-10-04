На Донбасі бойовики сім разів порушили "тишу" ід обстрілів один український військовий отримав поранення

У зоні бойових дій на Донбасі вчора, 9 квітня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення.

Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

Неподалік селищ Піски та Водяне, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляє "Громадське". Поблизу Старогнатівки вони обстрілювали позиції українських військових із автоматичних станкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Луганське бойовики відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил отримав осколкове поранення. Його доправили до лікарні, стан здоров’я - задовільний. У напрямку населеного пункту Зайцеве бойовики здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Станом на 7:00 10 квітня бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Майорське вони відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Обійшлося без втрат та поранень серед українських військових. Нагадаємо, що учора, 9 квітня, бойовики 15 разів порушували "тишу": дистанційно мінували територію й обладнували позиції

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