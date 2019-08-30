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На Донбасі бойовики вбили українського військового

Усі обстріли здійснили з напрямку окупованої Ужівки в бік позицій оборонців Водяного
На Донбасі з початку доби 30 серпня бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військ, один військовий загинув.
На Донбасі бойовики вбили українського військового Фото: mil.gov.ua

"Спочатку окупанти порушили режим тиші після першої ночі, застосувавши стрілецьку зброю. Далі, близько 09:00, зафіксовано веденню ворожого снайперського вогню. Після 09:35 наші воїни зафіксували розриви 4-х ворожих мін калібру 82 мм, а о 10:40 бойовики ввели в дію міномет вже 120-го калібру, випустивши чотири боєприпаси", — повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська на Донбасі в ніч на 29 серпня намагалися проникнути на позиції українських військових з метою диверсійних дій.

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