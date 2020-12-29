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На Донбасі бойовики відкривали вогонь із мінометів та кулеметів, застосовували й безпілотник

Внаслідок вогню один український військовослужбовець дістав поранення
У зоні бойових дій на Донбасі вчора, 28 грудня, бойовики 13 разів порушували "всеосяжне перемир'я".
На Донбасі бойовики відкривали вогонь із мінометів та кулеметів, застосовували й безпілотник Фото: з вільних джерел

Поблизу населеного пункту Водяне, на Приазов’ї, бойовики неодноразово відкривали вогонь у бік українських позицій із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем, повідомляє "Громадське". Для коригування вогню вони застосували безпілотник, подальше використання якого зупинили українські військові.

Неподалік Південного бойовики також відкривали вогонь із мінометів, проте вже 82-го калібру. Крім них, застосували й великокаліберні кулемети. 

Вогневу активність бойовиків помітили й неподалік Мар’їнки та Авдіївки, де ті кілька разів вели вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем. Поруч зі Світлодарськом застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки - ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Чермалика бойовики також застосували стрілецьку зброю. Внаслідок вогню один український військовий отримав поранення. Його доправили до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу.

У штабі кажуть, що про порушення режиму припинення вогню бойовиками повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку поточної доби, 29 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж усієї лінії зіткнення спостерігається тиша. 

Від початку "перемир'я" (27 липня) й до вечора 28 грудня включно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 4 659 порушення режиму тиші, зокрема 2 032 вибухи, 472 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 61 спалах дульного полум'я, 43 освітлювальні ракети та щонайменше 2 051 чергу та постріл.

В ОБСЄ порушенням вважають кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції вважають одним фактом порушення.

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29 12 2020 09:36
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