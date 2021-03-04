На Донбасі бойовики за день 21 раз порушили "тишу"

Стріляли по цивільній інфраструктурі та обладнували позиції

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 2 квітня, бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців та один цивільний дістали поранення.

Неподалік населених пунктів Золоте-4 та Новоолександрівка бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Світлодарська та Новотошківського - з великокаліберних кулеметів та гранатомети різних систем.

У напрямку селища Новолуганське вони здійснили обстріл із гранатометів різних систем. Біля Пищевика, Красногорівків та Гнутового бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне - ще й з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики використали підствольні гранатомети. В районі населеного пункту Авдіївка вони здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення, їх оперативно доставили до лікарні. Біля Красногорівки бойовики здійснили обстріл цивільної інфраструктури, через що цивільний отримав осколкове поранення. Його також відвезли до медзакладу.

У штабі також зазначають, що передові підрозділи Збройних Сил України продовжують фіксувати проведення бойовиками інженерних робіт, щоб розширити та дообладнати оборонні позиції.

Так, 2 квітня вони зафіксували інженерні роботи в лісопосадці поблизу Пісків, де бойовики облаштовували нові оборонні споруди довжиною приблизно сотню метрів у напрямку позицій Збройних Сил України. В ООС наголошують, що це грубе ігнорування досягнутих Мінських домовленостей від 22 липня 2020 року.

Станом на 7:00 3 квітня бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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