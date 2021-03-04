Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі бойовики за день 21 раз порушили "тишу"

Стріляли по цивільній інфраструктурі та обладнували позиції
У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби, 2 квітня, бойовики 21 раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців та один цивільний дістали поранення.
На Донбасі бойовики за день 21 раз порушили "тишу" Фото: Дар'я Бура

Неподалік населених пунктів Золоте-4 та Новоолександрівка бойовики відкривали вогонь із мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Світлодарська та Новотошківського - з великокаліберних кулеметів та гранатомети різних систем.

У напрямку селища Новолуганське вони здійснили обстріл із гранатометів різних систем. Біля Пищевика, Красногорівків та Гнутового бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне - ще й з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики використали підствольні гранатомети. В районі населеного пункту Авдіївка вони здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення, їх оперативно доставили до лікарні. Біля Красногорівки бойовики здійснили обстріл цивільної інфраструктури, через що цивільний отримав осколкове поранення. Його також відвезли до медзакладу.

У штабі також зазначають, що передові підрозділи Збройних Сил України продовжують фіксувати проведення бойовиками інженерних робіт, щоб розширити та дообладнати оборонні позиції.

Так, 2 квітня вони зафіксували інженерні роботи в лісопосадці поблизу Пісків, де бойовики облаштовували нові оборонні споруди довжиною приблизно сотню метрів у напрямку позицій Збройних Сил України. В ООС наголошують, що це грубе ігнорування досягнутих Мінських домовленостей від 22 липня 2020 року.

Станом на 7:00 3 квітня бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Читайте також: Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження Нормандського формату

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2021 10:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.