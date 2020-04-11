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На Донбасі будуть чотири нові точки розведення:в Слов’яносербську, Григорівці,Петропавлівці,Нижньотеплому

Ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною і контрольованою
""За результатами зустрічі ТКГ погоджено чотири ділянки: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле", - сказав Ганущак.
На Донбасі будуть чотири нові точки розведення:в Слов’яносербську, Григорівці,Петропавлівці,Нижньотеплому Фото: Економічна правда

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України (ТКГ) погодила чотири нові точки розведення сил і засобів на Донбасі, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на в. о. командувача об'єднаних сил генерал-майора Віктора Ганущака, зазначає "Інтерфакс-Укрїна".

"За результатами зустрічі ТКГ погоджено чотири ділянки: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле. Ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною і контрольованою", - сказав Ганущак на брифінгу в м. Бахмуті Донецької області в середу.

Місто Слов’яносербськ, смт Петропавлівка (до 2016 року - Петрівка) і с. Нижньотепле розташовані в Луганській області (перше - райцентр, Петропавлівка і Нижньотепле належать до Слов’яносербського району), Григорівка - в Донецькій області (Бахмутський район).

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04 11 2020 17:50
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