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Зниження числа обстрілів і втрат: підсумки 100 днів перемир'я на Донбасі

Значно скоротилися втрати української сторони
За перші 100 днів перемир'я на Донбасі більш ніж в п'ять разів зменшилася кількість обстрілів.
Зниження числа обстрілів і втрат: підсумки 100 днів перемир Фото: firtka.if

Про це на брифінгу розповів заступник командуючого Об'єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу Міноборони.

За його словами, оголошене 27 липня 2020 року повне і всеосяжне припинення вогню не є абсолютним, оскільки майже щодня тривали провокаційні обстріли.

"З 27 липня і досі зафіксовано 224 порушення режиму припинення вогню проросійськими найманцями. За аналогічний період минулого року було близько 1200 обстрілів. Тобто цифра стала більш ніж у 5 разів меншою", - зазначив Бондар.

Всього з початку року станом на 1 листопада зафіксовано 2 360 обстрілів, з них 814 - обстріли з застосуванням озброєння, забороненого мінського домовленостями. Бойові втрати склали 405 військовослужбовців: безповоротні - 49, санітарні - 356.

З початку перемир'я в результаті обстрілів загинули троє українських військових.

Нагадаємо, що вчора, 4 жовтня, бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях
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04 11 2020 15:54
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