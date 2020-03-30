НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі 30 березня двоє українських військових дістали поранення внаслідок обстрілів бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі дістали поранення двоє українських військових - штаб
Поранених доставили до військово-медичного закладу та надали медичну допомогу
Фото: mil.gov.ua
Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, зназначає "Громадське".
"По українських захисниках поблизу населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Поранених доставили до військово-медичного закладу та надали медичну допомогу.
Нагадаємо, що у березні на Донбасі зафіксували найбільшу кількість втрат серед цивільного населення з вересня 2019 року
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30 03 2020 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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