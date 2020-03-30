На Донбасі дістали поранення двоє українських військових - штаб

Поранених доставили до військово-медичного закладу та надали медичну допомогу

У зоні бойових дій на Донбасі 30 березня двоє українських військових дістали поранення внаслідок обстрілів бойовиків.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, зназначає "Громадське".

"По українських захисниках поблизу населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Поранених доставили до військово-медичного закладу та надали медичну допомогу.

Нагадаємо, що у березні на Донбасі зафіксували найбільшу кількість втрат серед цивільного населення з вересня 2019 року