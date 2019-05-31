CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових дістали поранення 30 травня внаслідок обстрілів бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі двоє військових дістали поранення
Українські військові відповідали на обстріли бойовиків
Фото: unian.ua
За даними штабу, бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, зокрема 4 рази використали озброєння, заборонене Мінськими угодами. Бойовики стріляли з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного, Пісків, Опитного, Піщевика, Верхньоторецького, Авдіївки.
У районі "Північ" - поблизу Новолуганського, Кримського.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенатором США Робертом Портманом, якому розповів, що Україна веде дві війни - з Росією і корупцією.
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31 05 2019 08:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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