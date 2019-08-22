На Донбасі один військовий поранений через обстріли бойовиків За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення

У зоні бойових дій на Донбасі 21 серпня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню: стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення.

Фото: unian.ua

Так, бойовики обстрілювали позиції українських військ неподалік Новомихайлівки, Водяного, Старогнатівки, Лебединського та Авдіївки, повідомляє штаб ООС. Нагадаємо, що бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю 16 серпня.

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