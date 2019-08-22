CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі 21 серпня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню: стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі один військовий поранений через обстріли бойовиків
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення
Фото: unian.ua
Так, бойовики обстрілювали позиції українських військ неподалік Новомихайлівки, Водяного, Старогнатівки, Лебединського та Авдіївки, повідомляє штаб ООС.
Нагадаємо, що бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю 16 серпня.
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