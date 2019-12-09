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На Донбасі окупанти 12 разів порушили "тишу"

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї"
Російсько-окупаційні війська протягом дня 12 вересня 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.
На Донбасі окупанти 12 разів порушили "тишу" Фото: zi.dn.ua

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Пищевика з напрямку Верхньошироківського – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з міномета калібру 120 мм та стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Верхньоторецького з напрямку Пантелеймонівки – зі стрілецької зброї; неподалік Авдіївки з напрямку Каштанового – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Новгородського з напрямку Озерянівки – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Кримського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новгородського з напрямку Широкої Балки – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Травневого з напрямку Гольмівського – з міномета калібру 82 мм; поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з міномета калібру 120 мм.

Нагадаємо, що у вівторок, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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12 09 2019 20:28
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