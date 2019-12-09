На Донбасі окупанти 12 разів порушили "тишу"

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї"

Російсько-окупаційні війська протягом дня 12 вересня 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Пищевика з напрямку Верхньошироківського – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з міномета калібру 120 мм та стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Верхньоторецького з напрямку Пантелеймонівки – зі стрілецької зброї; неподалік Авдіївки з напрямку Каштанового – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: у районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Новгородського з напрямку Озерянівки – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Кримського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новгородського з напрямку Широкої Балки – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Травневого з напрямку Гольмівського – з міномета калібру 82 мм; поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з міномета калібру 120 мм.

Нагадаємо, що у вівторок, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.