На Донбасі окупанти чотири рази порушили "тишу"
"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Старогнатівки з напрямку Новоласпи – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Водяного з напрямку Пікуз – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; в районі Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: у районі Кримського з напрямку Сокільників – зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.
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