На Донбасі окупанти чотири рази порушили "тишу"

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Станом на вечір неділі, 11 серпня, російсько-окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Старогнатівки з напрямку Новоласпи – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Водяного з напрямку Пікуз – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; в районі Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: у районі Кримського з напрямку Сокільників – зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.