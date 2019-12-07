На Донбасі окупанти дев'ят разів порушили "тишу", двоє бійців травмовані

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Від початку доби російські окупанти дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Двоє українських військових отримали бойові травми.

"Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Лебединського, біля Новотроїцького, околиці Водяного, в районі населеного пункту Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів: поблизу Зайцевого, біля Травневого, двічі околиці Новолуганського, в районі населеного пункту Новоолександрівка.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали бойові травмування", - поінформували в штабі, додавши, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що 11 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.