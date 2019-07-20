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На Донбасі окупанти дев’ять разів порушили "тишу", поранений боєць

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Від початку поточної доби ворог дев’ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі.
На Донбасі окупанти дев’ять разів порушили "тишу", поранений боєць Фото: з вільних джерел

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє "Укрінформ"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Гранітного з напрямку Нової Мар'ївки – зі стрілецької зброї; біля Лебединського з напрямку Саханки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Пісків із напрямку Спартака – з міномета калібру 82 мм та підствольного гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі околиці Щастя з напрямку Обозного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Артема з напрямку Обозного – з великокаліберного кулемета; тричі біля Новолуганського: з напрямку Горлівки – з артилерійської системи калібру 122 мм та двічі з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що двоє військовослужбовців загинули та троє дістали бойове травмування унаслідок обстрілів 19 липня у зоні бойових дій на Донбасі.

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