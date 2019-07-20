На Донбасі окупанти дев’ять разів порушили "тишу", поранений боєць
"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє "Укрінформ".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Гранітного з напрямку Нової Мар'ївки – зі стрілецької зброї; біля Лебединського з напрямку Саханки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; неподалік Пісків із напрямку Спартака – з міномета калібру 82 мм та підствольного гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі околиці Щастя з напрямку Обозного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Артема з напрямку Обозного – з великокаліберного кулемета; тричі біля Новолуганського: з напрямку Горлівки – з артилерійської системи калібру 122 мм та двічі з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що двоє військовослужбовців загинули та троє дістали бойове травмування унаслідок обстрілів 19 липня у зоні бойових дій на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн