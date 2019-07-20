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Війна на Донбасі: загинули двоє військових та один цивільний, ще троє військових дістали поранення

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 20 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил
Двоє військовослужбовців загинули та троє дістали бойове травмування унаслідок обстрілів 19 липня у зоні бойових дій на Донбасі.
Війна на Донбасі: загинули двоє військових та один цивільний, ще троє військових дістали поранення

Бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 20 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил: поблизу Широкиного, Богданівки, Мар’їнки, Талаківки, Тарамчука, Гнутового, Новотроїцького, Березового, Красногорівки, Чермалика, Авдіївки, Новогнатівки та Пищевика.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксували 6 обстрілів: біля Кримського, Південного, Новолуганського, Луганського та Щастя.

Крім того українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню повідомила, що 19 липня о 10 годині бойовики здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка, що на Донеччині, з гранатомета СПГ-9 із напрямку Старомихайлівки.

Унаслідок вибуху гранати ОГ-9 поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського 36 поранення отримав 60-річний чоловік, який перебував на городі, неподалік від будинку. Пораненого доставили до лікарні в місто Курахово, але він помер від отриманих поранень.

Нагадаємо, представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний нагадав, що 17 липня у Мінську сторони домовилися про початок безстрокової заборони на обстріли півночі 21 липня.

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