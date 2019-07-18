Путін з Медведчуком зустрілися в Москві
"Питання повноцінного відновлення російсько-українських відносин також для нас є надзвичайно важливим, і ми будемо співпрацювати з будь-якою політичною силою, в тому числі і з вашою політичною силою, з відновлення повноформатних відносин між Росією і Україною", - сказав Путін, інформує "УП" з посиланням на російський "Інтерфакс".
"Ми зі свого боку теж будемо робити все від нас залежне для того, щоб цей процес йшов за необхідне темпами і з потрібною якістю", - додав Путін.
Відзначається, що Медведчук "розповів Путіну про свої враження від Європарламенту", де той представляв проросійським євродепутатам свій "мирний план" врегулювання ситуації на Донбасі, який також передбачає прямий діалог з бойовиками.
"Путін також подякував Медведчука за діяльність по звільненню утримуваних осіб", - зазначає російське видання.
Нагадаємо, раніше кум Володимира Путіна Віктор Медведчук зізнався в негативному ставленні до більшості українців. Йому все одно: що до нього негативно ставляться в Україні.
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