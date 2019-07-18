Зять Медведчука став бізнес-партнером великого російського забудовника
У листопаді 2018 року Рюмін став співзасновником компанії ТОВ "Прайм-Инвест". Напрямок діяльності фірми – купівля і продаж власного нерухомого майна, інформують в "Радіо Свобода", у програмі "Схеми: корупція в деталях".
Скриншот: Радіо Свобода
Крім Рюміна, який володіє часткою в 50%, співзасновниками "Прайм-Инвест" виступили бізнесмен-забудовник Павло Тьо, його син Герман Тьо, Валентина Становова та Михайло Хвесько.
Тьо, Становова та Хвесько – безпосередні керівники корпорації Capital Group.
Capital Group – холдинг, який веде кілька амбітних будівельних проектів у самому центрі Москви. Зокрема, це Capital Towers біля Москва-Сіті, The Book на Арбаті та резиденція Mandarin Oriental навпроти Кремля.
Андрій Рюмін і донька Віктора Медведчука Ірина побралися у 2006 році.
Тоді про Рюміна було відомо небагато. Зокрема, Нестор Шуфрич, який, за даними ЗМІ, був на весіллі, лише міг сказати, що Рюмін – із професорської родини.
У 2016 році російські ЗМІ повідомляли, що Ірина Медведчук має квартиру у будинку, де мешкає керівництво "Газпрому".
Андрій Рюмін є членом опікунської ради клубу "Спорт-Правопорядок" у Санкт-Петербурзі, куди також входить і давній друг президента РФ Володимира Путіна Василь Шестаков.
Нагадаємо, раніше кум Володимира Путіна Віктор Медведчук зізнався в негативному ставленні до більшості українців. Йому все одно: що до нього негативно ставляться в Україні.
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