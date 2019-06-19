Медведчук каже, що негативно ставиться до українців, які вважають Росію агресором
"А до Порошенка зараз 75% негативно [ставляться], ну і що? Він готовий [іти на вибори]? От що ви запитуєте? Я без образ. Може, і 46%. А якщо навіть 50%, то що з цього? В чому питання?", - сказав Медведчук в інтерв'ю BBC, коментуючи високий антирейтинг на рівні 46%.
Він додав, що не бачить сенсу міняти цю ситуацію, тому що він і сам ставиться до людей негативно.
"Ну і чудово, я теж до них негативно ставлюся. Ну а як? У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, повинен бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини", - сказав Медведчук.
Нагадаємо, що Віктор Медведчук - третій номер у списку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", яка дотримується проросійських позицій і складається з колишніх регіоналів.
Нещодавно, депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK (компанії "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації").
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