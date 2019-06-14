НОВИНИДепутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK (компанії "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації").Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ZIK перейшов під контроль соратника Медведчука
Тарас Козак придбав третій телеканал
Фото: zik.ua
Тепер йому належать три канали: "112 Україна", NewsOne та Zik, повідомляє LB.ua.
"Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з погляду ресурсів робить їх менш витратними і водночас створює їхню велику капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "НОВИНИ", - йдеться в заяві Козака на сайті "112 Україна".
Нагадаємо, що телеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.
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14 06 2019 18:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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