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ZIK перейшов під контроль соратника Медведчука

Тарас Козак придбав третій телеканал
Депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK (компанії "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації").
ZIK перейшов під контроль соратника Медведчука Фото: zik.ua

Тепер йому належать три канали: "112 Україна", NewsOne та Zik, повідомляє LB.ua.

"Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з погляду ресурсів робить їх менш витратними і водночас створює їхню велику капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "НОВИНИ", - йдеться в заяві Козака на сайті "112 Україна".

Нагадаємо, що телеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.

 

 

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14 06 2019 18:39
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