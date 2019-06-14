ZIK перейшов під контроль соратника Медведчука

Депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK (компанії "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації").

Тепер йому належать три канали: "112 Україна", NewsOne та Zik, повідомляє LB.ua.

"Отримавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з погляду ресурсів робить їх менш витратними і водночас створює їхню велику капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "НОВИНИ", - йдеться в заяві Козака на сайті "112 Україна".

Нагадаємо, що телеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.