Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суперечка зі Зеленським: Канал Порошенка купив квартиру родині шахтаря

Дружина та троє дітей загиблого житимуть у власній квартирі
Телеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.
Суперечка зі Зеленським: Канал Порошенка купив квартиру родині шахтаря Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що тепер дружина та троє дітей загиблого житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання, повідомляє сайт телеканалу.

Нагадаємо, що під час візиту на шахту Львівщини, де внаслідок аварії загинули двоє гірників, президент Володимир Зеленський мав словесну перепалку з журналісткою телеканалу "Прямий", який пов’язують з Петром Порошенком.

Зазначимо, що на Львівщині стався обвал на горизонті 242 метрів.

Президент Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2019 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.