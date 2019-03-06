Суперечка зі Зеленським: Канал Порошенка купив квартиру родині шахтаря

Дружина та троє дітей загиблого житимуть у власній квартирі

Телеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.

Зазначається, що тепер дружина та троє дітей загиблого житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання, повідомляє сайт телеканалу.

Нагадаємо, що під час візиту на шахту Львівщини, де внаслідок аварії загинули двоє гірників, президент Володимир Зеленський мав словесну перепалку з журналісткою телеканалу "Прямий", який пов’язують з Петром Порошенком.

Зазначимо, що на Львівщині стався обвал на горизонті 242 метрів.

Президент Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.