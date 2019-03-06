CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТелеканал "Прямий", який пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком, придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суперечка зі Зеленським: Канал Порошенка купив квартиру родині шахтаря
Дружина та троє дітей загиблого житимуть у власній квартирі
Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що тепер дружина та троє дітей загиблого житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання, повідомляє сайт телеканалу.
Нагадаємо, що під час візиту на шахту Львівщини, де внаслідок аварії загинули двоє гірників, президент Володимир Зеленський мав словесну перепалку з журналісткою телеканалу "Прямий", який пов’язують з Петром Порошенком.
Зазначимо, що на Львівщині стався обвал на горизонті 242 метрів.
Президент Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.
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03 06 2019 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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