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Зеленський відвідав шахту, де внаслідок аварії загинули гірники, та скликає РНБО

Необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників
Президент Володимир Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.
Зеленський відвідав шахту, де внаслідок аварії загинули гірники, та скликає РНБО Фото:president.gov.ua

Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття, повідомляє прес-служба президента.

Зеленський наголосив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.

"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", – заявив президент.

Крім того, він зустрівся з робітниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля". Зазначається, що шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної платні.

Також президент провів нараду щодо нічної аварії та ситуації на шахті.

Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.

"Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", – сказав глава держави після відвідання шахти.

Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.

Президент підкреслив, що сім’ї загиблих шахтарів отримають підтримку від держави.

"Вже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень", – повідомив він.

Зеленський додав, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.

Нагадаємо, що на Львівщині стався обвал на горизонті 242 метрів, двоє загиблих. 

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29 05 2019 20:56
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