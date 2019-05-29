Зеленський відвідав шахту, де внаслідок аварії загинули гірники, та скликає РНБО
Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття, повідомляє прес-служба президента.
Зеленський наголосив, що необхідно вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.
"Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою", – заявив президент.
Крім того, він зустрівся з робітниками шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля". Зазначається, що шахтарі розповіли Володимиру Зеленському про затримки з виплатою заробітної платні.
Також президент провів нараду щодо нічної аварії та ситуації на шахті.
Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.
"Сталося велике горе – ми втратили двох людей. Ми сьогодні також почули про проблеми щодо умов праці шахтарів, умов безпеки. Розуміємо, що дуже складне питання. Тому скликаємо РНБО", – сказав глава держави після відвідання шахти.
Орієнтовно засідання може відбутися у п’ятницю, 31 травня.
Президент підкреслив, що сім’ї загиблих шахтарів отримають підтримку від держави.
"Вже прийнято рішення виділити по 100 тисяч гривень", – повідомив він.
Зеленський додав, що особисто допоможе родинам загиблих у вирішенні житлового питання.
Нагадаємо, що на Львівщині стався обвал на горизонті 242 метрів, двоє загиблих.
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