Президент дав громадянство дев'ятьом іноземцям, які воювали на Донбасі
Згідно з указом №526/2019, до громадянства України прийнято Сергія Алєксєєвича, Станіслава Гібадуліна, Сергія Гноєва, Нугзара Канделакі, Андрія Ковніренка, Нікіту Макєєва, Дениса Прохорова та Олексія Сівохіна, повідомляє пресслужба глави держави.
"Вони – безпосередні учасники бойових дій на сході України", - наголосили у пресслужбі Зеленського.
Зазначається, що також до громадянства України прийнято Дмитра Фоміна, який брав участь у підвищенні фахової підготовки, навчанні та забезпеченні необхідним спорядженням військових медиків ЗСУ в умовах бойових дій.
В офісі президента підкреслили, що Зеленський і надалі надаватиме громадянство особам, які мають заслуги перед Україною.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.
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