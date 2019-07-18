Президент дав громадянство дев'ятьом іноземцям, які воювали на Донбасі

В офісі президента підкреслили, що Зеленський і надалі надаватиме громадянство особам, які мають заслуги перед Україною

Президент Володимир Зеленський надав громадянство особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Згідно з указом №526/2019, до громадянства України прийнято Сергія Алєксєєвича, Станіслава Гібадуліна, Сергія Гноєва, Нугзара Канделакі, Андрія Ковніренка, Нікіту Макєєва, Дениса Прохорова та Олексія Сівохіна, повідомляє пресслужба глави держави.

"Вони – безпосередні учасники бойових дій на сході України", - наголосили у пресслужбі Зеленського.

Зазначається, що також до громадянства України прийнято Дмитра Фоміна, який брав участь у підвищенні фахової підготовки, навчанні та забезпеченні необхідним спорядженням військових медиків ЗСУ в умовах бойових дій.

В офісі президента підкреслили, що Зеленський і надалі надаватиме громадянство особам, які мають заслуги перед Україною.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.