На Донбасі окупанти гатять із 82-мм мінометів
"Поточна доба характеризується дотриманням сторонами режиму тиші. Станом на 18.00 зафіксовано два випадки обстрілів позицій Об'єднаних сил", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища Золоте-4 окупанти застосували міномет калібру 82 мм, а в районі населеного пункту Новолуганське – міномет 82-го калібру та стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Підрозділи, по яких відкривали вогонь російські найманці, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Їх втрати уточнюються.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що минулої доби противник тричі порушив режим припинення вогню і зазнав втрат.
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