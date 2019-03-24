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На Донбасі окупанти гатять із 82-мм мінометів

"Поточна доба характеризується дотриманням сторонами режиму тиші. Станом на 18.00 зафіксовано два випадки обстрілів позицій Об'єднаних сил"
З початку доби 24 березня російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, втрат та поранених серед українських військовослужбовців немає.
На Донбасі окупанти гатять із 82-мм мінометів Фото: ООС

"Поточна доба характеризується дотриманням сторонами режиму тиші. Станом на 18.00 зафіксовано два випадки обстрілів позицій Об'єднаних сил", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища Золоте-4 окупанти застосували міномет калібру 82 мм, а в районі населеного пункту Новолуганське – міномет 82-го калібру та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Підрозділи, по яких відкривали вогонь російські найманці, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Їх втрати уточнюються.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що минулої доби противник тричі порушив режим припинення вогню і зазнав втрат.

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24 03 2019 19:27
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