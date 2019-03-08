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На Донбасі окупанти гатять із гранатометів, поранений боєць

"Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із підствольних гранатометів та стрілецької зброї"
Упродовж поточної доби російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій ЗСУ, в результаті поранення отримав один український військовослужбовець.
На Донбасі окупанти гатять із гранатометів, поранений боєць Фото: unian.net

"Упродовж доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із підствольних гранатометів та стрілецької зброї", -повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Мар’їнки з напрямку Трудівського, застосовуючи стрілецьку зброю; поряд Павлополя з напрямку Верхньошироківського, застосовуючи стрілецьку зброю.

У районі відповідальності ОТУ "Північ" позиції підрозділів ООС були обстріляні тричі: неподалік Кримського з напрямку Сокільника, застосовуючи стрілецьку зброю; околиці Майорська з напрямку Шахти 6-7, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю; в районі населеного пункту Південне з напрямку Шахти Гагаріна, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення, зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, що з початку доби у п'ятницю, 2 серпня, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим дотримання тиші, при цьому українські військові втрат не зазнали.

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