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На Донбасі окупанти гатять із мінометів та гранатометів, втрат немає

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Станом на 18:00 понеділка російсько-окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військовослужбовців немає.
На Донбасі окупанти гатять із мінометів та гранатометів, втрат немає Фото: slovoidilo.ua

"Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції українських підрозділів: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Золоте-4; з автоматичних станкових гранатометів – біля села Травневе.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що на Великдень, 28 квітня, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського з гранатометів.

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29 04 2019 18:25
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