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На Донбасі окупанти шість разів порушили "тишу", втрат немає

"Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил, із них один раз – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
На Донбасі окупанти шість разів порушили "тишу", втрат немає Фото: ООС

"Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", -   повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Усі обстріли зафіксовано в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Позиції Об'єднаних сил обстрілювались: з мінометів калібру 82мм – у районі населеного пункту Новотроїцьке; з протитанкових ракетних комплексів – в районі населеного пункту Авдіївка; з гранатометів різних систем – у районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Піски; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – двічі у районі населеного пункту Авдіївка", - йдеться у повідомленні. 

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація у зоні ООС залишається контрольваною.

Нагадємо, що у Збройних силах України запровадять нову медаль - "За поранення".

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13 04 2019 18:48
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