На Донбасі окупанти шість разів порушили "тишу", втрат немає
"Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
"Усі обстріли зафіксовано в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Позиції Об'єднаних сил обстрілювались: з мінометів калібру 82мм – у районі населеного пункту Новотроїцьке; з протитанкових ракетних комплексів – в районі населеного пункту Авдіївка; з гранатометів різних систем – у районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Піски; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – двічі у районі населеного пункту Авдіївка", - йдеться у повідомленні.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація у зоні ООС залишається контрольваною.
Нагадємо, що у Збройних силах України запровадять нову медаль - "За поранення".
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