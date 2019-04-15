На Донбасі окупанти сім разів порушили "тишу"
"Від початку поточної доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, із них тричі – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Усі обстріли сталися у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил: з мінометів калібрів 120 та 82 мм – в районі міста Авдіївка; з мінометів калібру 120 мм – двічі в районі населеного пункту Новоселівка Друга; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка; з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Опитне; з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Невельське та Лебединське.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що з початку доби 14 квітня в зоні ООС на Донбасі зберігається "тиша".
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