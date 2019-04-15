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На Донбасі окупанти сім разів порушили "тишу"

"Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Станом на 18.00 понеділка російсько-окупаційні війська сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.
На Донбасі окупанти сім разів порушили "тишу" Фото: ООС

"Від початку поточної доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, із них тричі – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", -  повідомляє прес-центр штабу ООС.

Усі обстріли сталися у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил: з мінометів калібрів 120 та 82 мм – в районі міста Авдіївка; з мінометів калібру 120 мм – двічі в районі населеного пункту Новоселівка Друга; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі міста Авдіївка; з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Опитне; з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Невельське та Лебединське.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що з початку доби 14 квітня в зоні ООС на Донбасі зберігається "тиша".

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15 04 2019 19:23
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