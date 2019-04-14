CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку доби 14 квітня в зоні ООС на Донбасі зберігається "тиша".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі з початку доби зберігається “тиша”
Обстановка на лінії зіткнення залишається під контролем Об'єднаних сил
Фото: zi.dn.ua
"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомляє прес-центр Міноборони.
Правоохоронці зі складу Об'єднаних сил продовжують виконання завдань щодо забезпечення дотримання чинного законодавства у районі проведення операції.
За розпорядженням Командувача об'єднаних сил тривають фільтраційні заходи, діє посилений контрольно-пропускний режим та організовано несення патрульно-постової служби в населених пунктах.
Обстановка на лінії зіткнення залишається під контролем Об'єднаних сил.
Нагадємо, що у Збройних силах України запровадять нову медаль - "За поранення".
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