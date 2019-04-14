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На Донбасі з початку доби зберігається “тиша”

Обстановка на лінії зіткнення залишається під контролем Об'єднаних сил
З початку доби 14 квітня в зоні ООС на Донбасі зберігається "тиша".
На Донбасі з початку доби зберігається “тиша” Фото: zi.dn.ua

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомляє прес-центр Міноборони.

Правоохоронці зі складу Об'єднаних сил продовжують виконання завдань щодо забезпечення дотримання чинного законодавства у районі проведення операції.

За розпорядженням Командувача об'єднаних сил тривають фільтраційні заходи, діє посилений контрольно-пропускний режим та організовано несення патрульно-постової служби в населених пунктах.

Обстановка на лінії зіткнення залишається під контролем Об'єднаних сил. 

Нагадємо, що у Збройних силах України запровадять нову медаль - "За поранення".

 

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14 04 2019 17:48
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