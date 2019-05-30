На Донбасі отримав поранення український військовий Бойовики обстрілювали поліції поблизу Кримського

Сьогодні протягом дня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку російських бойовиків.

Фото: unian.net

Обстріл із застосуванням мінометів калібру 82 мм зафіксовано поблизу населеного пункту Кримське. Внаслідок обстрілу отримав поранення військовослужбовець Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Нагадаємо, станом на 18.00 29 травня, російсько-окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

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