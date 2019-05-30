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На Донбасі отримав поранення український військовий

Бойовики обстрілювали поліції поблизу Кримського
Сьогодні протягом дня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку російських бойовиків.
На Донбасі отримав поранення український військовий Фото: unian.net

Обстріл із застосуванням мінометів калібру 82 мм зафіксовано поблизу населеного пункту Кримське. Внаслідок обстрілу отримав поранення військовослужбовець Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, станом на 18.00 29 травня, російсько-окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

 
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30 05 2019 19:49
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