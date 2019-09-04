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На Донбасі під час розмінування водопроводу загинув сапер

"Дмитра вертольотом доставили до Дніпра, Євгена оперують у Бахмуті. Тримаємо за хлопців кулаки і надаємо всю необхідну допомогу"
Сьогодні вранці в "сірій зоні" на Донбасі загинув сапер Держслужби з надзвичайних ситуацій, ще двоє людей отримали поранення.
На Донбасі під час розмінування водопроводу загинув сапер Фото: прокуратура Донецької області

Вибух невідомого предмета стався близько 10:30 під час обстеження й очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів поблизу водопроводу насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбас у районі населеного пункту Зайцеве, повідомляє LB.ua.

У результаті вибуху загинув старший сапер відділення піротехнічних робіт, старшина служби цивільного захисту Олег Бойцов. Поранення отримали старший лейтенант служби цивільного захисту Слепкань і старший сержанта служби цивільного захисту Безкоровайний.

Проводяться заходи з евакуації піротехніків із "сірої зони". Обставини та причини події встановлюються.

Пораненим саперам надають всю необхідну медичну допомогу, повідомив глава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

"Висловлюю глибокі співчуття родині сапера ГУ ДержНС України в Донецькій області Олега Бойцова, загиблого сьогодні біля Зайцевого. У Олега залишилося двоє дітей, дружина і батьки. Здоров'ям двох його соратників - Дмитра Слепканя і Євгена Безкоровайного - зараз займаються лікарі. Дмитра вертольотом доставили до Дніпра, Євгена оперують у Бахмуті. Тримаємо за хлопців кулаки і надаємо всю необхідну допомогу", - написав голова ОДА у facebook.

У прес-службі прокуратури Донецької області інформують, що Костянтинівська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що з початку доби бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

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09 04 2019 20:56
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