На Донбасі поранено трьох бійців Об'єднаних сил
Бойовики п’ять разів застосували заборонене озброєння. Біля Лебединського, Попасної, Новолуганського та Хутору Вільний стріляли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.
Окупанти обстріляли позиції ООС у районі населеного пункту Верхньоторецьке з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
По захисниках населеного пункту Новолуганське гатили також з озброєння бойових машин піхоти та стрілецької зброї. У районі Попасної - з озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Хутір Вільний потрапив під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Додамо, що бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей - один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.
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