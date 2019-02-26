На Донбасі поранено трьох бійців Об'єднаних сил

Бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

У вівторок, 26 лютого, російсько-окупаційні війська вісім разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, у результаті троє військовослужбовців отримали поранення.

Бойовики п’ять разів застосували заборонене озброєння. Біля Лебединського, Попасної, Новолуганського та Хутору Вільний стріляли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Окупанти обстріляли позиції ООС у районі населеного пункту Верхньоторецьке з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По захисниках населеного пункту Новолуганське гатили також з озброєння бойових машин піхоти та стрілецької зброї. У районі Попасної - з озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Хутір Вільний потрапив під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Додамо, що бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей - один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.