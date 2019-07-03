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На Донбасі поранено трьох українських військових

Сьогодні протягом дня бойовики здійснили шість обстрілів
У зоні бойових дій на Донбасі отримали поранення троє українських військових.
На Донбасі поранено трьох українських військових Фото: ООС

З початку доби бойовики здійснили шість обстрілів, в тому числі два - з застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Окупанти обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Вогневому впливу піддалися позиції української армії біля населених пунктів Піски, Кримське, Новолуганське і хутір Вільний

На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що 6 березня російсько-окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі з артилерійських систем і мінометів.

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07 03 2019 18:30
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