З початку доби бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі Втрат серед військовослужбовців немає

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі з артилерійських систем і мінометів.

Фото: ООС

"Всього озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосували сім разів, витративши 100 снарядів і мін калібрів 122 і 120 мм", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ. Двічі з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм - в районі населених пунктів Лебединське і Водяне; з артилерійських систем калібру 122 мм - поблизу села Гнутове. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли наші позиції з мінометів калібру 120 мм в районі селищ Новолуганське і Золоте-3. Втрат серед військовослужбовців немає. Нагадаємо, що російські окупаційні війська за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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