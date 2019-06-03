З початку доби бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі
"Всього озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосували сім разів, витративши 100 снарядів і мін калібрів 122 і 120 мм", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ.
Двічі з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм - в районі населених пунктів Лебединське і Водяне; з артилерійських систем калібру 122 мм - поблизу села Гнутове.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли наші позиції з мінометів калібру 120 мм в районі селищ Новолуганське і Золоте-3.
Втрат серед військовослужбовців немає.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"