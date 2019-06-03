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З початку доби бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців немає
З початку поточної доби російсько-окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі з артилерійських систем і мінометів.
З початку доби бойовики п Фото: ООС

"Всього озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, окупанти застосували сім разів, витративши 100 снарядів і мін калібрів 122 і 120 мм", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ.

Двічі з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм - в районі населених пунктів Лебединське і Водяне; з артилерійських систем калібру 122 мм - поблизу села Гнутове.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли наші позиції з мінометів калібру 120 мм в районі селищ Новолуганське і Золоте-3.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню, шість разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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06 03 2019 19:57
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