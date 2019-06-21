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На Донбасі поранили українського бійця, за добу – дев'ять обстрілів

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму"
Від початку доби збройні формування Росії на Донбасі 9 разів порушили режим тиші.
На Донбасі поранили українського бійця, за добу – дев Фото: espreso.tv

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-служба ООС.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму", - заявили в ООС.

Вказується, що на обстріли підрозділи ЗСУ дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, стало відомо, що Україна вимагає від російської сторони надати пояснення щодо зафіксованого ОБСЄ факту переміщення військовими автомобілями вантажів на склад із залізничної станції в окупованому Суходільську.

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21 06 2019 19:57
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