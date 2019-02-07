На Донбасі снайпер поранив двох волонтерів-медиків
У поліцію надійшло повідомлення від працівників Центральної міської лікарні Курахового про надання медичної допомоги двом особам, які, за їхніми словами, отримали кульові поранення під час снайперського обстрілу, рухаючись в автомобілі, повідомляє прес-служба Національної поліції в Донецькій області.
Зараз постраждалі, одному з яких 42 роки, а іншому - 32, перебувають у військовому госпіталі Покровська.
Поліцейські встановлюють обставини події.
За цим фактом порушено кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли санітарний автомобіль на Донбасі, один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє дістали поранення. Зокрема, один з поранених - військовий медик - від отриманих травм загинув.
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