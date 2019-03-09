На Донбасі сьогодні поранено українського військового

Сьогодні з початку доби проросійські бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції операції Об'єднаних сил.

У результаті обстрілу отримав поранення український військовий, його евакуйовано в мобільний госпіталь, повідомляє пресслужба Міноборони України.

За даними Міноборони, стан здоров'я пораненого бійця задовільний.

Обстріли зафіксовано в районі Павлополя, Троїцького і Кримського. Бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, з 05:30 у напрямку від окупованого смт Калинове ворог випустив 5 мін калібру 82 мм і вів обстріл з великокаліберних кулеметів по наших захисниках села Троїцьке.

О 07:45 противник почав обстріл зі стрілецької зброї у напрямку від м. Донецька по захисниках Кримського. У разі загрози життю наші воїни кілька разів вели адекватний вогонь з легкого піхотного озброєння і придушували ворожу збройну активність.

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ з 1 вересня збільшило інтенсивність провокацій для загострення ситуації на лінії зіткнення. Повідомляють також, що на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ.

Нагадаємо, що в понеділок, 2 вересня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів з боку бойовиків. У результаті бойових дій один український військовий загинув, ще один отримав поранення.