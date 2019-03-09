На Донбасі за добу зафіксовано 15 обстрілів, є втрати Один військовий загинув, ще один - поранений

У понеділок, 2 вересня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів з боку бойовиків. У результаті бойових дій один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Супротивник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненого озброєння - артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє пресцентр ООС. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Водяного, Лебединського, Новомихайлівки, Талаківки, Новотроїцького, Гнутового та Красногорівки. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" супротивник здійснив три обстріли: біля Новотошківського, Новозванівки і Хутора Вільного. З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці двічі порушили режим припинення вогню в районі Павлополя. Про втрати не повідомляють. Нагадаємо, що у вівторок, 27 серпня, російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

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