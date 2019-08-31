На Донбасі сталося 17 обстрілів: один військовий загинув, ще одного - поранено
"Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - повідомляє штаб ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: шість разів неподалік Водяного, поблизу Новотроїцького, Троїцького, Лебединського, Мар'їнки, Новомихайлівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Новолуганського, біля Золотого-4, Майорського, Станиці Луганської, Новозванівки.
Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один - отримав поранення.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню: поблизу Водяного і Зайцевого.
Нагадаємо, що у вівторок, 27 серпня, російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.
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