На Донбасі сталося десять обстрілів

З них 4 - з забороненої Мінськими домовленостями важкої артилерії

За минулу добу, 19 квітня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

З них чотири рази противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння - міномети калібрів 120 і 82 мм, повідомляє штаб ООС.

В ранковому зведенні, ворог обстріляв наших захисників також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції наших підрозділів біля населених пунктів Павлопіль, Водяне, Харчовик, Лебединське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Опитне і Новоселівка Друга.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Золоте-4 і Майорське.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил за минулу добу немає.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 19 квітня трьох окупантів було вбито, один отримав поранення.

З початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил з початку поточної доби немає.