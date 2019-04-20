На Донбасі сталося десять обстрілів
З них чотири рази противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння - міномети калібрів 120 і 82 мм, повідомляє штаб ООС.
В ранковому зведенні, ворог обстріляв наших захисників також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції наших підрозділів біля населених пунктів Павлопіль, Водяне, Харчовик, Лебединське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Опитне і Новоселівка Друга.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Золоте-4 і Майорське.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил за минулу добу немає.
На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 19 квітня трьох окупантів було вбито, один отримав поранення.
З початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил з початку поточної доби немає.
Нагадаємо, під час переговорів в форматі Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати ініціативу України про оголошення пасхального перемир'я з 19 квітня.
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