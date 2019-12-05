На Донбасі та у Криму - 75 тисяч кадрових російських офіцерів, - Наєв
В окупованому Росією Криму перебуває 40 тисяч військових, на території ОРДЛО - 35 тисяч, заявив екс-командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв, повідомляє "Українська правда".
"В ОРДЛО росіяни обіймають усі керівні військові посади та входять до складу підрозділів так званої точкової дії. Спецпідрозділи, інструктори з Росії. Їх там загалом від 2100 до 2300 осіб, в лавах "армій" перебувають близько 11 тисяч російських громадян, решта особового складу - місцеві мешканці", - зазначив Наєв.
Він додав, що командирів "1-го чи 2-го армійського корпусу" ніколи не показують, "і це частково підтверджує, що на цих посадах - кадрові російські генерали".
При цьому, на думку Наєва, на військову акцію щодо звільнення Україною окупованих територій "піде дуже мало часу".
"Менше доби. Головне у такому випадку - дуже швидка дія, щоб дійти до українського кордону і там закріпитись, а на звільненій території одразу ж мають розпочати спеціальні заходи Нацгвардія, Нацполіція, інші силові структури", - зазначив він.
Нагадаємо, що загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря і повернувся в пункт базування в окупований Севастополь.
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