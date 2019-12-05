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На Донбасі та у Криму - 75 тисяч кадрових російських офіцерів, - Наєв

"В ОРДЛО росіяни обіймають усі керівні військові посади та входять до складу підрозділів так званої точкової дії"
На території окупованих Донбасу та Криму перебуває 75 тисяч кадрових російських офіцерів.
На Донбасі та у Криму - 75 тисяч кадрових російських офіцерів, - Наєв Фото: mil.gov.ua

В окупованому Росією Криму перебуває 40 тисяч військових, на території ОРДЛО - 35 тисяч, заявив екс-командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв, повідомляє "Українська правда".

"В ОРДЛО росіяни обіймають усі керівні військові посади та входять до складу підрозділів так званої точкової дії. Спецпідрозділи, інструктори з Росії. Їх там загалом від 2100 до 2300 осіб, в лавах "армій" перебувають близько 11 тисяч російських громадян, решта особового складу - місцеві мешканці", - зазначив Наєв.

Він додав, що командирів "1-го чи 2-го армійського корпусу" ніколи не показують, "і це частково підтверджує, що на цих посадах - кадрові російські генерали". 

При цьому, на думку Наєва, на військову акцію щодо звільнення Україною окупованих територій "піде дуже мало часу".

"Менше доби. Головне у такому випадку - дуже швидка дія, щоб дійти до українського кордону і там закріпитись, а на звільненій території одразу ж мають розпочати спеціальні заходи Нацгвардія, Нацполіція, інші силові структури", - зазначив він. 

Нагадаємо, що загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря і повернувся в пункт базування в окупований Севастополь.

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12 05 2019 22:57
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