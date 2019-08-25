На Донбасі в суботу сталося п'ять обстрілів, без втрат
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли: неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета, поблизу Павлополя - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, двічі неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - повідомляє пресслужба штабу ООС.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - розповіли військові.
За минулу добу втрат з нашого боку в результаті ворожих обстрілів не було.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, фахівці ДСНС розпочали, після обстеження, демонтаж фортифікаційної споруди ближнього до мосту опорного пункту в районі Станиці Луганської.
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