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На Донбасі в суботу сталося п'ять обстрілів, без втрат

Бойовики використовували гранатомети і великокаліберні кулемети
На День Незалежності, 24 серпня, окупанти на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На Донбасі в суботу сталося п Фото: mil.gov.ua

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли: неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета, поблизу Павлополя - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, двічі неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - повідомляє пресслужба штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - розповіли військові.

За минулу добу втрат з нашого боку в результаті ворожих обстрілів не було.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, фахівці ДСНС розпочали, після обстеження, демонтаж фортифікаційної споруди ближнього до мосту опорного пункту в районі Станиці Луганської.

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