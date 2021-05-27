CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі 27 травня поблизу Новотошківського снайпер бойовиків убив українського військового.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі від кулі снайпера бойовиків загинув український військовий
На обстріл українська армія відкривала вогонь у відповідь
Фото: Економічна правда
Про це заявила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ", зазначає "Громадське".
Зазначається, що бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл українських позицій. Військовий отримав кульове поранення, несумісне з життям.
На обстріл українська армія відкривала вогонь у відповідь.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.
Про обстріл зі сторони бойовиків повідомили представникам ОБСЄ.
Напередодні поблизу Авдіївки внаслідок снайперського обстрілу український військовий зазнав поранення.
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27 05 2021 15:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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