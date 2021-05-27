На Донбасі від кулі снайпера бойовиків загинув український військовий На обстріл українська армія відкривала вогонь у відповідь

У зоні бойових дій на Донбасі 27 травня поблизу Новотошківського снайпер бойовиків убив українського військового.

Фото: Економічна правда

Про це заявила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ", зазначає "Громадське". Зазначається, що бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл українських позицій. Військовий отримав кульове поранення, несумісне з життям. На обстріл українська армія відкривала вогонь у відповідь. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ. Про обстріл зі сторони бойовиків повідомили представникам ОБСЄ. Напередодні поблизу Авдіївки внаслідок снайперського обстрілу український військовий зазнав поранення. Читайте також: Японія дає $4,5 мільйона на підтримку населення та відновлення сходу України

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