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На Донбасі від кулі снайпера загинув медик

Старший бойовий медик перебував на спостережному посту переднього краю лінії розмежування
Від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув військовий медик із Львівщини.
На Донбасі від кулі снайпера загинув медик Фото: з вільних джерел

"Унаслідок ураження ворожим снайпером у районі населеного пункту Новомихайлівка загинув наш побратим - старший сержант Маркевич Володимир Михайлович", - повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила на сторінці у Facebook.

У бригаді зазначили, що старший бойовий медик перебував на спостережному посту переднього краю лінії розмежування.

"У цей час російські найманці здійснили три постріли з новітньої снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм., одна з куль якої пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила нашого захисника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 6 разів обстріляли позиції ОС, 5 разів застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм. Один український військовий загинув, ще один - отримав поранення.

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23 03 2019 12:59
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