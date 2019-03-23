На Донбасі від кулі снайпера загинув медик

Від кулі ворожого снайпера на Донбасі загинув військовий медик із Львівщини.

"Унаслідок ураження ворожим снайпером у районі населеного пункту Новомихайлівка загинув наш побратим - старший сержант Маркевич Володимир Михайлович", - повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила на сторінці у Facebook.

У бригаді зазначили, що старший бойовий медик перебував на спостережному посту переднього краю лінії розмежування.

"У цей час російські найманці здійснили три постріли з новітньої снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм., одна з куль якої пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила нашого захисника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 6 разів обстріляли позиції ОС, 5 разів застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм. Один український військовий загинув, ще один - отримав поранення.