На Донбасі від кулі снайпера загинув медик
"Унаслідок ураження ворожим снайпером у районі населеного пункту Новомихайлівка загинув наш побратим - старший сержант Маркевич Володимир Михайлович", - повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила на сторінці у Facebook.
У бригаді зазначили, що старший бойовий медик перебував на спостережному посту переднього краю лінії розмежування.
"У цей час російські найманці здійснили три постріли з новітньої снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм., одна з куль якої пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила нашого захисника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби бойовики 6 разів обстріляли позиції ОС, 5 разів застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм. Один український військовий загинув, ще один - отримав поранення.
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