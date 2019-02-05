На Донбасі ворог гатив із мінометів: поранено двоє військових
За даними штабу, збройні формування РФ вели вогонь по позиціях підрозділів ООС з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.
"Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.
"Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в зведенні.
Нагадаємо, що командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв розповів, що за рік проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові звільнили три населені пункти і повернули під контроль 24 кв. км території.
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