На Донбасі ворог гатив із мінометів: поранено двоє військових "Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення"

Від початку доби незаконні збройні формування на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню: поранено 2 українських військових.

Фото: ООС

За даними штабу, збройні формування РФ вели вогонь по позиціях підрозділів ООС з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС. "Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", – йдеться в повідомленні. Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. "Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в зведенні. Нагадаємо, що командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв розповів, що за рік проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові звільнили три населені пункти і повернули під контроль 24 кв. км території.

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