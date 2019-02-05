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На Донбасі ворог гатив із мінометів: поранено двоє військових

"Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення"
Від початку доби незаконні збройні формування на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню: поранено 2 українських військових.
На Донбасі ворог гатив із мінометів: поранено двоє військових Фото: ООС

За даними штабу, збройні формування РФ вели вогонь по позиціях підрозділів ООС з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.

"Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

"Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в зведенні.

Нагадаємо, що командувач операції Об'єднаних сил Сергій Наєв розповів, що за рік проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові звільнили три населені пункти і повернули під контроль 24 кв. км території.

 

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02 05 2019 19:15
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