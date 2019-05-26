На Донбасі за день зафіксовано два обстріли "Утрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь"

Російські бойовики на Донбасі від початку доби двічі обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Фото: ООС

Усі обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляє прес-центр ООС. Біля села Гнутового ворог обстріляв позиції українських військових зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу міста Красногорівки - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. "Утрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Утрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що у суботу бойовики шість разів обстріляли позиції військових на Донбасі. Про втрати серед військових не повідомлялося.

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