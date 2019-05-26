На Донбасі за день зафіксовано два обстріли
Усі обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляє прес-центр ООС.
Біля села Гнутового ворог обстріляв позиції українських військових зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу міста Красногорівки - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Утрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Утрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у суботу бойовики шість разів обстріляли позиції військових на Донбасі. Про втрати серед військових не повідомлялося.
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