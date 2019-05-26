Війна на Сході: шість обстрілів за добу, окупанти застосували міномети біля селища Опитне
Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС:
- поблизу селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
- чотири рази біля населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- у районі села Павлопіль – з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 25 травня одного окупанта було поранено.
Станом на 7:00 26 травня ворог зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв позиції ООС поблизу села Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Втрат серед українських військовослужбовців немає. Українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, що новий головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс пообіцяв розширити військову підтримку Україні.
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